Лесопожарные центры Ингушетии получат новую спецтехнику

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Два новых трактора получат лесопожарные центры Ингушетии. Техника уже закуплена Минприроды Ингушетии в рамках национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба природоохранного ведомства региона.

«Новая техника будет использоваться в пожароопасный период, а также для ведения лесного хозяйства, создания минерализованных полос и других мероприятий. Данные трактора обладают важным преимуществом — кабины и дно имеют защиту от попадания веток, а также имеют высокую проходимость, что позволяет им добираться в короткие сроки даже в труднодоступные участки леса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что техника была закуплена в 2022 году и поступила в регион в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«В Ингушетии масштабных лесных пожаров не было благодаря грамотной и оперативной работе специалистов лесопожарных центров. Однако новые машины станут большой помощью для сотрудников в части ухода и заботы о лесах республики», — добавили в ведомстве.

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