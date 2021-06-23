Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии едет в сельское поселение Нестеровское

Библиотека на колёсах привезет новинки литературы и периодических изданий, детские книги, издания для незрячих и слабовидящих людей. Также библиотекари подготовили для сельчан интересную программу мероприятий.

«Приходите с семьями, друзьями и поодиночке! Проведем время с пользой!» — приглашают библиотечные работники.

Передвижной читальный зал будет работать на площади сельского Дома культуры с 11:00 до 15:00.