Национальная библиотека

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в селе Кантышево

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Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии продолжил свою работу в сельском поселении Кантышево Назрановского района, сообщила пресс-служба учреждения.

Читателям были представлены новинки периодических изданий, красочные книги и энциклопедии.

Для маленьких посетителей была организована творческая зона, где дети мастерили из цветной бумаги поделки, рисовали мелом на асфальте, собирали пазлы, раскрашивали яркие картинки и играли в занимательные настольные игры, а самое главное — читали книги, ведь книга раскрывает перед нами дверь в мир фантазии и волшебства.

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