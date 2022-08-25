Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в селе Кантышево

Читателям были представлены новинки периодических изданий, красочные книги и энциклопедии.

Для маленьких посетителей была организована творческая зона, где дети мастерили из цветной бумаги поделки, рисовали мелом на асфальте, собирали пазлы, раскрашивали яркие картинки и играли в занимательные настольные игры, а самое главное — читали книги, ведь книга раскрывает перед нами дверь в мир фантазии и волшебства.