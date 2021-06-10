Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии развернул свою работу в Назрани

Читателей, которые могут ознакомиться с новинками книг и периодики из фондов Национальной библиотеки, сетевыми библиотечными проектами, ждут на площадке рядом с аллеей на проспекте Идриса Базоркина.

Летний читальный зал работает на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, оснащенного новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый.

Работа летнего читального зала продлится до 15:00.