Национальная библиотека

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии развернул свою работу в Назрани

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Сегодня, 10 июня, летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии развернул свою работу в Назрани, сообщила пресс-служба учреждения.

Читателей, которые могут ознакомиться с новинками книг и периодики из фондов Национальной библиотеки, сетевыми библиотечными проектами, ждут на площадке рядом с аллеей на проспекте Идриса Базоркина.

Летний читальный зал работает на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, оснащенного новейшим компьютерным оборудованием с выходом в интернет, которым сможет воспользоваться каждый.

Работа летнего читального зала продлится до 15:00.

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