Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии ждет читателей в Карабулаке

Команда лучших сотрудников библиотеки делает все, чтобы встреча с читателями получилась интересной и незабываемой и они провели время с удовольствием и пользой. Книголюбов ждут новинки книг и журналов, детская литература, книги для незрячих и слабовидящих и многое другое.

«Ждём каждого из вас, приходите с детьми, семьями, друзьями. Напоминаем, что наш библиобус оснащен компьютерами для пользователей с выходом в интернет», — говорят библиотекари.

Летний читальный зал в Карабулаке будет работать до 15:00.