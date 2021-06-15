Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии ждет читателей в Карабулаке
Сегодня, 15 июня, летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии работает в парке Славы города Карабулака, сообщила пресс-служба учреждения.
Команда лучших сотрудников библиотеки делает все, чтобы встреча с читателями получилась интересной и незабываемой и они провели время с удовольствием и пользой. Книголюбов ждут новинки книг и журналов, детская литература, книги для незрячих и слабовидящих и многое другое.
«Ждём каждого из вас, приходите с детьми, семьями, друзьями. Напоминаем, что наш библиобус оснащен компьютерами для пользователей с выходом в интернет», — говорят библиотекари.
Летний читальный зал в Карабулаке будет работать до 15:00.