Лейла Тамасханова, главный редактор журнала «Литературная Ингушетия»: «Ничего страшного и предвзятого в переписи нет»

О значимости переписи населения писал и русский писатель Лев Толстой. Он сам принимал участие в переписи населения, которая проходила в конце ХIХ века. Я вам зачитаю, что он писал об этом: «Цель переписи — научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастье людей. Цель исследования жителей та, чтобы вывести законы социологии и на основе этих законов учредить лучше жизнь людей». Сам он ближе увидел нищенское положение народа, старался как-то помочь им деньгами, работой, с лечением, с образованием, старался вызвать в богатых сочувствие к городской нищете и вместе с переписью пройти все притоны бедности.

Рост населения и факторы, способствующие его торможению, интересовали и великого русского государственника, учёного Ломоносова. С учётом данных переписи он вносил определённые предложения по повышению уровня демографии. Например, предлагал открыть повсеместно лечебницы и аптеки. Понимая значимость итогов переписи, он же поставил вопрос о строгом учёте населения, едином документе по переписи и повышении квалификации переписчиков.

Так что ничего страшного и предвзятого в переписи нет. Она проводится в целях учёта населения и проведения социально-экономической политики более рационально в масштабах всей страны. И люди должны понимать это, принимать участие во Всероссийской переписи населения и призывать тех, кто не проявляет активности, и тех, кто равнодушен к такого рода государственному мероприятию.