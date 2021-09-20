Лейла Тамасханова: «Радует заметное повышение уровня гражданского самосознания»

— Радовала общая атмосфера, какое-то воодушевление царило на всех избирательных участках в городе Магасе, которые я посетила лично, а также на нескольких избирательных участках города Назрани. Видно было, с какой охотой шли люди на участки, какую надежду они возлагают на своих избранников.

Хочется отметить отдельно высокую организацию на избирательных участках. Были подготовлены разные развлекательные программы, и на каждом участке своя изюминка. Чувствовалось вежливое отношение к каждому избирателю. Нас встречали, провожали, подсказывали, если возникали разного рода вопросы.

Что касается каких-либо нарушений, то, по моим личным наблюдениям, ничего противоречащего демократическим выборам не было. И это тоже очень радует, как и тот факт, что заметно повысился уровень гражданского самосознания.

Вообще, эта избирательная кампания отличалась от всех предыдущих своим каким-то особенным подъемом, я бы сказала, большими надеждами на позитивные перемены в обществе. И, дай Бог, чтобы депутаты их оправдали.