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Личный состав ОФСИН по Ингушетии был поднят по тревоге

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В ОФСИН России по Ингушетии состоялся общий сбор личного состава ведомства в рамках отработки действий сотрудников по поступившему сигналу гражданской обороны.

При тренировке проверены умения и навыки работы дежурной службы, системы оповещения, готовность сотрудников оперативно прибыть на место проведения занятий, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Руководством ОФСИН было проведено построение, в ходе которого проверен внешний вид сотрудников, укомплектованность тревожных полевых мешков, наличие служебных удостоверений и жетонов с личными номерами.

Гражданская оборона — система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также в результате ЧС природного и техногенного характера.

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