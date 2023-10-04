Личный состав ОФСИН по Ингушетии был поднят по тревоге

При тренировке проверены умения и навыки работы дежурной службы, системы оповещения, готовность сотрудников оперативно прибыть на место проведения занятий, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Руководством ОФСИН было проведено построение, в ходе которого проверен внешний вид сотрудников, укомплектованность тревожных полевых мешков, наличие служебных удостоверений и жетонов с личными номерами.

Гражданская оборона — система мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при военных конфликтах, а также в результате ЧС природного и техногенного характера.