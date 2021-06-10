Лидер предварительного голосования Бекхан Барахоев посетил социальное учреждение

«Хочу вас прежде всего от всей души поздравить с профессиональным праздником — Днем социального работника. Очень тяжело брать на себя беды других людей, пропускать через себя их горести и тревоги, находить подход к каждому человеку. Это требует выдержки, терпения, умения сопереживать человеку. Ваша доброта, большое сердце очень нужны этим людям», — пишет о встрече, цитируя слова Бекхана Барахоева на своей странице в социальной сети Инстаграм, пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

В ходе встречи, организованной партией «Единая Россия» было также отмечено, что профессия социального работника одна из самых благородных и в то же время самых тяжелых.

Руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Ингушетии в свою очередь поблагодарил коллектив дома-интерната за работу в условиях коронавирусной пандемии, когда каждый работал с удвоенной силой и полной отдачей.

«Хочу еще раз сказать спасибо за все, что вы делаете, за то, что вы не сдаетесь, не отступаете. Даже когда очень тяжело, очень непросто, вы добросовестно выполняете свои обязанности и постоянно совершенствуете работу всей социальной службы», — подчеркнул Бекхан Барахоев значение людей, занимающихся социальной деятельностью.

Напомним, что в Троицком детском доме-интернате для детей-инвалидов находится более 20 человек, 11 из которых находятся на постоянном постельном режиме с различными диагнозами. Реабилитационная программа дома-интерната включает в себя разнообразные методы и процедуры. Здесь применяется коррекционное воспитание, профессиональная и социальная ориентация, а также развитие различных навыков.