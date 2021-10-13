Лидер студенческих отрядов Ингушетии прошел обучение во Всероссийской школе высших командных составов

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Командир регионального отделения студотрядов Ингушетии, председатель студенческого профкома Ингушского государственного университета Адам Ярыжев прошел обучение во Всероссийской школе высших командных составов молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (МООО «РСО»), сообщила пресс-служба ИнгГУ.

Участие в школе, которая проходила в Москве, приняли представители 11 субъектов России. В рамках мероприятия участники изучали компетенции в области документооборота, делопроизводства, бухгалтерии, юриспруденции и менеджмента, обменивались опытом.

Также лидеры студенческих отрядов познакомились с командирами региональных отделений, Центрального штаба и сотрудниками аппарата РСО, директором проектного офиса по развитию образования и международного развития Госкорпорации «Росатом» Валерием Карезиным, ветеранами компании «Россети», депутатом Государственной Думы 8-го созыва Михаилом Киселевым.

По окончании школы у участников слёта прошла защита, в которой излагалась стратегия развития движения РСО в регионе на ближайшие четыре года.

«Студенческие отряды Ингушетии ждёт большое количество работы, направленной на развитие региона. Это отличная возможность для каждого студента попробовать свои силы в чем-то новом», — отметил Адам Ярыжев, который успешно защитился по итогам обучения.

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