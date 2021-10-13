Лидер студенческих отрядов Ингушетии прошел обучение во Всероссийской школе высших командных составов

Участие в школе, которая проходила в Москве, приняли представители 11 субъектов России. В рамках мероприятия участники изучали компетенции в области документооборота, делопроизводства, бухгалтерии, юриспруденции и менеджмента, обменивались опытом.

Также лидеры студенческих отрядов познакомились с командирами региональных отделений, Центрального штаба и сотрудниками аппарата РСО, директором проектного офиса по развитию образования и международного развития Госкорпорации «Росатом» Валерием Карезиным, ветеранами компании «Россети», депутатом Государственной Думы 8-го созыва Михаилом Киселевым.

По окончании школы у участников слёта прошла защита, в которой излагалась стратегия развития движения РСО в регионе на ближайшие четыре года.

«Студенческие отряды Ингушетии ждёт большое количество работы, направленной на развитие региона. Это отличная возможность для каждого студента попробовать свои силы в чем-то новом», — отметил Адам Ярыжев, который успешно защитился по итогам обучения.