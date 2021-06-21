Лидером по минимальному употреблению алкоголя в I квартале текущего года стала Ингушетия
В первом квартале этого года россияне приобрели 66 млн декалитров спиртного, в тот же период 2020 года показатель был равен 67,87 млн дал, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Минимальное количество алкоголя употребили жители Ингушетии. Здесь за первый квартал приобрели всего 6 тыс. дал. На втором месте оказалась Чечня, в которой зафиксировано 11 тыс. дал. Третье место по минимальному потреблению алкоголя у Чукотки — 28,7 тыс. дал.
Лидером по потреблению алкоголя стала Москва. За первый квартал, по данным Росалкогольрегулирования, жители столицы приобрели 6,4 млн дал водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков. В прошлом году показатель был 6,7 млн дал. Второе место заняла Московская область — 6 млн дал (6,35 млн дал в 2020 году), третье — Санкт-Петербург, где куплено 3,37 млн дал (3,5 млн дал).
По данным издания, меньше всего россияне стали покупать винодельческую продукцию (86,8% к прошлому году), пиво и пивные напитки (94%), а также водку и ликероводочные изделия (98%). Увеличение спроса зафиксировано на игристые вина и шампанское (105%). Также отмечается, что единственным товаром, спрос на который не изменился, стал коньяк.
В пресс-службе Росалкогольрегулирования газете сообщили, что причиной снижения показателей стала пандемия коронавируса, из-за которой во многих регионах страны были введены ограничения по работе ресторанов, баров и кафе.