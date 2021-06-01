Лидером праймериз ЕР в Ингушетии среди одномандатников стал директор «Ингушнефть» Муслим Татриев

Депутат Народного собрания Ингушетии, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам с 6 791 голосами занял второе место. В тройку лидеров также вошел депутат Народного собрания региона Магомед Дарсигов, за которого отдали свои голоса 6 018 избирателей.

Отметим, что список кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах в сентябре 2021 года, «Единая Россия» утвердит на конференции, которая состоится в начале июня.

Предварительное голосование «Единой России» в Ингушетии проходило с 24 по 29 мая в электронном формате на сайте pg. er. ru. Регистрация избирателей продлилась до 28 мая. Избиратель, желающий проголосовать, должен был иметь верифицированную учетную запись на сайте «Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа.