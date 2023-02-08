Лидеры мнений в Ингушетии рассказывают о важности платежной дисциплины для надежного электроснабжения региона

«Для меня, как для потребителя электроэнергии, очевидна связь между высокой платежной дисциплиной и строительством, модернизацией, ремонтом сетевой инфраструктуры, а дальше — надежным электроснабжением республики. Ответственность каждого без исключения — залог того, что в наших домах будет светло и тепло, социальные и производственные учреждения будут работать без сбоев, республика — развиваться, — отметил он. — Плюс, я рассматриваю оплату счетов, причем во всех смыслах, как вопрос добросовестности и честности».

Потребленную электроэнергию Азраил Джандигов оплачивает, используя мобильное приложение «Россети Северный Кавказ» «Свет онлайн». Энергокомпания запустила сервис в марте прошлого года. С его помощью можно заплатить за энергоресурс, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

«Думаю, я стал одним из первых пользователей приложения — очень комфортное, оперативное и самое главное — незатратное в плане времени и энергии, взаимодействие с компанией. И отдельное спасибо «Россети Северный Кавказ» за простоту и функциональность сервиса: максимально легко разобраться и удобно использовать», — подчеркнул Азраил Джандигов, сообщает пресс-служба компании.