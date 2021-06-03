Лидеры праймериз «Единой России» в Ингушетии помогут в переиздании книги «Вековые устои ингушской семьи»

Об этом было сообщено на встрече в Назрановской центральной библиотеке с автором монографии, доктором исторических наук Зейнеп Дзараховой, которая накануне обращалась в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Ингушетии по этому вопросу.

В Ингушском региональном отделении партии отметили, что на встрече Татриева и Барахоева с историком Дзараховой говорилось об актуальности сохранения национальных ценностей, традиционных устоев, так как именно в семье формируется личность. В книге «Вековые устои ингушской семьи» много полезной информации для школьников и студентов республики, для более глубоких знаний о духовной и семейной культуре народа.

«Нужно отметить, что, поддерживая партийный проект «Крепкая семья», региональное отделение «Единой России» по Ингушетии рассматривает семью как важный социальный институт и базовую ценность для россиян», — сказала Дзарахова.

Татриев и Барахоев поздравили автора книги и жителей Ингушетии с предстоящим праздником — Днем республики.