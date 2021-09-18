Выборы

Лидия Гомкартиева: «Нарушения не могут возникнуть там, где соблюдается закон»

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Председатель УИК № 208 Лидия Башировна Гомкартиева, считает, что нарушений не может быть там, где соблюдается закон и правила выборов.

Рассказывая о первом дне голосования, Лидия Башировна отметила, что явка была настолько высокой, что, казалось, будто избиратели решили отдать все свои голоса в один день. У членов УИК не было ни одной свободной минуты. Люди шли на выборы с большим удовольствием, так что мы вчера очень плодотворно поработали. Да и сегодня людей не мало.

Добавлю, что все меры безопасности предприняты, никто без маски не заходит, мы их раздаем при входе, организована работа медиков. Что касается нарушений, то их не было, потому что не могут они возникнуть там, где соблюдается закон.

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