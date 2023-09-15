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Ликвидированы последствия повреждения трубопровода в Карабулаке Ингушетии

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В Карабулаке накануне вечером возобновили водоснабжение, прерванное после повреждения трубы при строительстве автомобильного моста, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«Ремонтные работы по ликвидации порыва водопровода на месте реконструкции моста через реку Сунжа завершены. Возобновлена подача воды потребителям», — сказал собеседник издания.

Ранее в мэрии города сообщили «Ингушетии» о приостановлении подачи питьевой воды в центральную часть муниципального образования в связи с повреждением водопровода.

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