Ликвидированы последствия повреждения трубопровода в Карабулаке Ингушетии

«Ремонтные работы по ликвидации порыва водопровода на месте реконструкции моста через реку Сунжа завершены. Возобновлена подача воды потребителям», — сказал собеседник издания.

Ранее в мэрии города сообщили «Ингушетии» о приостановлении подачи питьевой воды в центральную часть муниципального образования в связи с повреждением водопровода.