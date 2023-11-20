Стрельбы

Лучники из Ингушетии стали призерами турнира «Битва стрел» в Махачкале

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Ингушские лучники стали призерами престижного турнира «Битва стрел», который проходил с 17 по 19 ноября в Махачкале, сообщили в региональной федерации стрельбы из лука и арбалета.

«Мусса Хамхоев стал победителем в классе «Баре-боу» и также занял второе место в классе «Олимпик». Ислам Чапанов завоевал серебро в классе «Блочный лук», уступив своему оппоненту в упорной борьбе лишь 1 балл, а самый юный участник команды Ибрагим Султыгов занял первое место в детской категории «Инстинктив», — рассказал собеседник.

По его словам, спортсмены проявили себя с лучшей стороны, достигнув высоких результатов, как в личных квалификациях, так и в финальных поединках.

«Мы выражаем огромную благодарность всем организаторам яркого и зрелищного турнира «Битва стрел», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что в турнире приняли участие более 170 спортсменов, среди которых 8 спортсменов представляли Ингушетию.

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