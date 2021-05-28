УФССП

Лучше всех в Ингушетии алименты платят жители Магаса

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В рамках акции «Судебные приставы — детям» в УФССП России по Ингушетии, проанализировав статистические данные, составили «алиментную карту региона», по данным которой наименьшее число неплательщиков по алиментам зарегистрировано в Магасе — всего 6 человек, сообщили в УФССП региона.

«Лидерами среди районов республики по числу алиментообязанных граждан являются Малгобекский (55), Сунженский (50) и Назрановский (42) районы. Данные районы также лидируют по количеству проживающих там должников мужского и женского пола. Наименьшее число неплательщиков по алиментам зарегистрировано в городе Магасе — всего 6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подразделениях Управления ФССП России по республике на исполнении находится 199 исполнительных производств о взыскании алиментов на сумму 52 693 тысячи рублей.

«Больше всего невыездных алиментщиков проживает в Сунженском районе (44). За неуплату алиментов на сегодняшний день в розыске находятся 20 должников, большая часть из них зарегистрирована в Назрановском районе (8) и городе Назрань (7)», — добавили в ведомстве.

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