Лучше всех в Ингушетии алименты платят жители Магаса

«Лидерами среди районов республики по числу алиментообязанных граждан являются Малгобекский (55), Сунженский (50) и Назрановский (42) районы. Данные районы также лидируют по количеству проживающих там должников мужского и женского пола. Наименьшее число неплательщиков по алиментам зарегистрировано в городе Магасе — всего 6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подразделениях Управления ФССП России по республике на исполнении находится 199 исполнительных производств о взыскании алиментов на сумму 52 693 тысячи рублей.

«Больше всего невыездных алиментщиков проживает в Сунженском районе (44). За неуплату алиментов на сегодняшний день в розыске находятся 20 должников, большая часть из них зарегистрирована в Назрановском районе (8) и городе Назрань (7)», — добавили в ведомстве.