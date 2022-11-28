Лучшего водителя такси в Ингушетии выберут с помощью граненого стакана

«Соревнования начнутся в 10:00 мск в Насыр-Кортском административном округе Назрани по улице Бакинская 89. После регистрации и жеребьевки участники приступят к прохождению теоретических туров. Им предстоит ответить на вопросы по ПДД и закона о такси. Также нужно будет продемонстрировать знания истории и достопримечательностей республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:00 мск состоится торжественное открытие регионального этапа. А затем стартует практический тур соревнований. Водителям нужно будет без ошибок преодолеть подготовленную организаторами трассу и выполнить упражнения на скорость и плавность маневрирования: движение передним и задним ходом, стоп-линия, змейка и другие.

«Все испытания нужно будет выполнять с полным стаканом воды на крыше автомобиля. Лучшую оценку получит тот, кто сможет доехать до финиша и не расплескать ни капли», — добавили в пресс-службе.

Победителя определят по сумме набранных очков и потраченному на прохождение всех испытаний времени. За первые три места предусмотрены денежные призы от общественного совета по развитию такси. В целом призовой фонд, который предстоит разделить между собой трем победителям, составляет 30 тысяч рублей. А участник, занявший первое место, получит право представлять Ингушетию на финале конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022», где поборется за главный приз — 150 тысяч рублей.

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