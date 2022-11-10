Конкурс

Лучшего водителя такси выберут в Ингушетии

0

Министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии объявило о старте республиканского конкурса «Лучший водитель такси».

Участников будут оценивать по их практическим и теоретическим знаниям в области пассажирских перевозок. Уникальность конкурса заключается в том, что положение разработано в рамках региональной программы «Повышения безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе ведомства.

Принять участие в конкурсе может любой водитель, работающий в это сфере. Он состоит из двух этапов. Первый — знание правил дорожного движения на время под наблюдением комиссии. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов. Лучшим считается тот, кто даст большее количество правильных ответов за меньшее время.

Второй этап — соревнования по скоростному маневрированию. Они проводятся на площадке с установленными препятствиями. Участникам конкурса необходимо преодолеть препятствия в определенной последовательности, не задевая ограничители, за время. Зачетным результатом участника является сумма времени в секундах, потраченная на прохождение дистанции и наименьшее количество штрафных очков.

Конкурс пройдет на специализированной площадке сельского поселения Долаково Назрановского района. Для участия в нем нужно заполнить анкету и отправить ее на электронный адрес Минпромсвязи Ингушетии ortk45@mail.ru, или передать лично по адресу: город Магас, улица Саида Чахкиева дом 42, 4-й этаж.

Прием заявок уже начался и продлится до 19 ноября 2022 года. 21-22 ноября эксперты выберут лучших водителей такси и наградят номинантов кубками и ценными призами, также в программу включен праздничный стол.

Конкурсанты могут задать интересующие вопросы по номерам телефонов: 8 (8734) 77-25-25 доб. 021 и 8 928 799-72-00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
ФК «Мангуст» из Ингушетии выиграла у кабардино-балкарского «Псыгансу»
В Ингушетии пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
В городе Карабулаке Ингушетии продолжается благоустройство улицы Малгобекской
Правоохранители Ингушетии оказали материальную помощь семьям погибших товарищей
Жительнице Ингушетии начислили 90 тыс. рублей на дом, отключенный от газа
Боксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве в Сунже
Приоритетными в бюджете Ингушетии на три года остаются Народная программа единороссов и нацпроекты
Курировать вопросы республиканских СМИ будет новый заместитель главы Миннаца Ингушетии
Стражей порядка Ингушетии с профессиональным праздником поздравил премьер региона
В Ингушетии сотрудники национальной гвардии навестили семьи погибших сослуживцев
Руководитель ингушской диаспоры в Томске стал одним из инициаторов акции в поддержку мобилизованных

Главное

Яндекс.Метрика

 