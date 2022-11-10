Лучшего водителя такси выберут в Ингушетии

Участников будут оценивать по их практическим и теоретическим знаниям в области пассажирских перевозок. Уникальность конкурса заключается в том, что положение разработано в рамках региональной программы «Повышения безопасности дорожного движения», сообщили в пресс-службе ведомства.

Принять участие в конкурсе может любой водитель, работающий в это сфере. Он состоит из двух этапов. Первый — знание правил дорожного движения на время под наблюдением комиссии. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов. Лучшим считается тот, кто даст большее количество правильных ответов за меньшее время.

Второй этап — соревнования по скоростному маневрированию. Они проводятся на площадке с установленными препятствиями. Участникам конкурса необходимо преодолеть препятствия в определенной последовательности, не задевая ограничители, за время. Зачетным результатом участника является сумма времени в секундах, потраченная на прохождение дистанции и наименьшее количество штрафных очков.

Конкурс пройдет на специализированной площадке сельского поселения Долаково Назрановского района. Для участия в нем нужно заполнить анкету и отправить ее на электронный адрес Минпромсвязи Ингушетии ortk45@mail.ru, или передать лично по адресу: город Магас, улица Саида Чахкиева дом 42, 4-й этаж.

Прием заявок уже начался и продлится до 19 ноября 2022 года. 21-22 ноября эксперты выберут лучших водителей такси и наградят номинантов кубками и ценными призами, также в программу включен праздничный стол.

Конкурсанты могут задать интересующие вопросы по номерам телефонов: 8 (8734) 77-25-25 доб. 021 и 8 928 799-72-00.