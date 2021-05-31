Лучшие сельские учреждения культуры Ингушетии получат поддержку в размере более 157 тыс. рублей

0

В 2021 году в Ингушетии реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку отрасли культуры, сообщила пресс-служба регионального Минкультуры.

«В этом году на господдержку лучших работников сельских учреждений культуры выделена субсидия в размере 105,26 тыс. рублей. Лучшие сельские учреждения культуры также получат поддержку в размере 157,89 тыс. рублей», — отметил собеседник.

По его словам, в рамках данных мероприятий планируется поддержать Дом культуры в предгорном поселении Мужичи и трех работников учреждений сельской местности республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский судебный пристав взял «бронзу» на чемпионате СКФО по служебному двоеборью
Глава Минприроды Ингушетии занял пост вице-премьера на время отпуска Илезова
Госавтоинспекторы Ингушетии привлекли к ответственности водителя после обращения жителя республики
В Ингушетии курсы повышения квалификации пройдут более 100 работников культуры
Власти Ингушетии расторгают невыгодные договоры с компаниями из-за длительного простоя предприятий
Праздничная программа ко Дню Ингушетии состоится 5 июня в Назрани
Оздоровительная кампания в Ингушетии стартует 5 июня текущего года
«Сферум» продолжает расти: в платформе зарегистрировано уже 300 тысяч пользователей
Выпускники Ингушетии приступили к сдаче ЕГЭ по литературе, географии и химии
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате Уральского федерального округа в Тюмени
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 11 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 