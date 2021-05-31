Лучшие сельские учреждения культуры Ингушетии получат поддержку в размере более 157 тыс. рублей

«В этом году на господдержку лучших работников сельских учреждений культуры выделена субсидия в размере 105,26 тыс. рублей. Лучшие сельские учреждения культуры также получат поддержку в размере 157,89 тыс. рублей», — отметил собеседник.

По его словам, в рамках данных мероприятий планируется поддержать Дом культуры в предгорном поселении Мужичи и трех работников учреждений сельской местности республики.