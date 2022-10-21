Лучших «эколят» выбрали в Ингушетии

«В номинации «Творческое выступление» на первой позиции учащиеся четырнадцатой школы города Назрани, второе место разделили представители гимназии «Марем» и пятой школы села Экажево, третьими стали «эколята» из общеобразовательного учреждения номер четыре сельского поселения Кантышево», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, первое, второе и третье места в номинации «Творческий отчет» заняли учащиеся второй школы из села Барсуки, седьмой Назрани и столичной гимназии «Марем».

Определились и победители конкурса на лучший мастер-класс. Первое и второе места у седьмой и восьмой школ Назрани, третье место завоевали учащиеся центра образования Магаса и первой школы села Плиево.

Работа команды четвертой школы сельского поселения Кантышево признана лучшим экологическим фильмом фестиваля.

Напомним, республиканский этап Всероссийского фестиваля «Праздник эколят — молодых защитников природы» проходил с 19 сентября 2022 года.

Состязания проводились в четырех возрастных категориях. В рамках фестиваля дети презентовали видеоролики с призывами охранять окружающую природу. На конкурс 20 школ республики выставили 34 работы.

Призеры региональных состязаний получат возможность представить свои видеоролики на федеральном этапе и побороться вновь за места лучших, но уже в масштабах страны.

Одна из основных целей проведения фестиваля — пропаганда экологического мировоззрения, культуры, ответственного экологического поведения среди подрастающего поколения.