Лучшим игроком очередного тура ЮФЛ Юг признан ингушский футболист Хаваж Гойгов

Как сообщил портал ingfootball, в матче 19-го тура малгобекская команда с крупным счетом на своем поле выиграла у новороссийского «Черноморца» со счетом 5:1. В отчетной игре Хаваж Гойгов оформил голевой дубль, а также стал автором голевой передачи.

Отмечается, что Хаваж отмечается результативными действиями третью игру подряд. Игрок внёс огромный вклад в достижение победного результата в «серебряном» финале. На его счету восемь голов в текущем сезоне. Помимо забитых мячей седьмой номер РСШ «Ангушт» создает немало моментов для своих партнеров.