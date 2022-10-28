Футбол

Лучшим игроком очередного тура ЮФЛ Юг признан ингушский футболист Хаваж Гойгов

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Лучшим игроком 19-го тура Юношеской футбольной лиги — Юг по результатам голосования болельщиков стал нападающий малгобекской РСШ «Ангушт» Хаваж Гойгов.

Как сообщил портал ingfootball, в матче 19-го тура малгобекская команда с крупным счетом на своем поле выиграла у новороссийского «Черноморца» со счетом 5:1. В отчетной игре Хаваж Гойгов оформил голевой дубль, а также стал автором голевой передачи.

Отмечается, что Хаваж отмечается результативными действиями третью игру подряд. Игрок внёс огромный вклад в достижение победного результата в «серебряном» финале. На его счету восемь голов в текущем сезоне. Помимо забитых мячей седьмой номер РСШ «Ангушт» создает немало моментов для своих партнеров.

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