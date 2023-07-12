Любителей мусорить в Назрани ловят с поличным полицейские и администрация

Как сообщает пресс-служба администрации города, некоторые жители, видя полицейские машины, разворачивались и уезжали вместе со своим привезенным мусором. Однако нескольким недобросовестным горожанам на месте были выписаны протоколы.

«Такие рейдовые мероприятия мы будем проводить время от времени. Камеры видеонаблюдения уже заработали, баннер с информацией о штрафах уже установлен. Также мы планируем отработать с каждым жителем улицы Картоева и проверить наличие у них договоров на вывоз мусора. Сказать «не видел, не знал» уже не получится», — подчеркнули в мэрии.

Отмечается также, что по словам руководства МУП «Специализированное коммунальное предприятия» результат работы уже утром был очевиден — мусора было в 5 раз меньше, чем обычно. «А это значит, мы на правильном пути. Но на достигнутом останавливаться не планируем», — добавили в администрации муниципалитета.

Там напомнили, что с 11 января вступили в силу изменения в КоАП России (ст. 8.2). Штраф за выброс отходов на обочину дороги составляет от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.

В случае, если водитель выбросил мусор из автомобиля, сумма штрафа для физических лиц составит до 30 тыс. рублей, для должностных — 60 тысяч, а для юридических лиц — 100 тыс. рублей.