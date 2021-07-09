Любителям ухи и рыбалки устроят «Клевый день» в Ингушетии
На территории городского пруда в Назрани в эту субботу проведут турнир «Клёвый день», среди любителей рыбалки со всего Северного Кавказа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды региона.
«Участники состязания в честь Всемирного дня рыбака, отмечаемого 11 июля, поборются за приз Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова», — сказал собеседник издания.⠀
Он отметил, что поучаствовать в рыболовном турнире смогут все желающие, независимо от возраста и пола.⠀
Соревнование пройдёт в различных номинациях. В рамках турнира состоится битва лучших уховаров Кавказа. Оценивать любимое блюдо любителей рыбалки будет специальное жюри.
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Гостям, пришедшим поддержать участников, тоже будет интересно, их ждет развлекательная программа, выступление творческих коллективов Ингушетии и вкусная уха.