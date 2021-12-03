Дата

Люди с ограниченными возможностями заслуживают глубокого уважения за целеустремленность — Калиматов

0

Международный день инвалидов — хорошая возможность обратить внимание на проблемы тех, кто нуждается в государственной поддержке и постоянном внимании окружающих, отметил в своем обращении Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Люди с ограниченными возможностями — это целеустремленные и сильные духом люди, которые заслуживают глубокого уважения. Несмотря на трудности, они не просто умеют жить, а ведут активную деятельность, занимаются любимым делом. Показывая примеры стойкости и терпения, они удивляют нас своим упорством, проявляют талант и мастерство в искусстве и спорте, приобретают различные профессии», — считает руководитель субъекта.

По его словам, очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями сохраняли жизненный стимул, радовались жизни, а для этого необходима помощь и поддержка не только родных и близких, но и всех, кто рядом дарит им тепло и внимание.

«Выражаю слова искренней благодарности людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне. От всей души желаю жителям Республики Ингушетия, нуждающимся в постоянной поддержке, всем, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов», — подчеркнул Калиматов.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 1992 года. В этот день ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В памятный день 19 юнармейцам Ингушетии вручили медали доблести III степени
День неизвестного солдата — дата, объединяющая народ, считает Глава Ингушетии
Энергетики Ингушетии провели экскурсию на питающий центр «Плиево» для старшеклассников
В Ингушетии досрочно завершена реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги — 2021»
Президент России поручил разработать план действий из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
Житель Ингушетии может отправиться в тюрьму за нападение на полицейского
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом
В Ингушетии за весь период умерло 428 человек с Covid-19
Судебные приставы Ингушетии взыскали с компании 100 тыс. рублей за нарушение большегрузом ПДД
Ингушский театр юного зрителя побывал со спектаклем в коррекционной школе города Сунжи
Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал бронзовым призером чемпионата мира в Румынии

Главное

Яндекс.Метрика

 