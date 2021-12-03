«Люди с ограниченными возможностями — это целеустремленные и сильные духом люди, которые заслуживают глубокого уважения. Несмотря на трудности, они не просто умеют жить, а ведут активную деятельность, занимаются любимым делом. Показывая примеры стойкости и терпения, они удивляют нас своим упорством, проявляют талант и мастерство в искусстве и спорте, приобретают различные профессии», — считает руководитель субъекта.

По его словам, очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями сохраняли жизненный стимул, радовались жизни, а для этого необходима помощь и поддержка не только родных и близких, но и всех, кто рядом дарит им тепло и внимание.

«Выражаю слова искренней благодарности людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне. От всей души желаю жителям Республики Ингушетия, нуждающимся в постоянной поддержке, всем, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов», — подчеркнул Калиматов.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 октября 1992 года. В этот день ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества.