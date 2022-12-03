«Физическое здоровье человека — великое богатство. Большой или малый его недостаток приносит человеку множество испытаний, ограничений и трудностей. В группе инвалидов находятся граждане с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими нарушениями. И многие из них показывают удивительную силу духа, всеми силами внося свой вклад в благополучие родной семьи, развитие родного края, народа и страны», — говорится в обращении.

Калиматов напомнил слова Президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что «поддержку людей с инвалидностью, конечно, необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей. Как раз, общественные объединения дают такой хороший пример, пример такого правильного подхода. Действовать нужно не вообще, не абстрактно, опираясь на какие-то усредненные показатели, а помогать конкретному человеку в его конкретной, личной ситуации».

«Сегодня мы в Ингушетии создаем социальные и экономические условия поддержки лиц с ограниченными физическими возможностями, обеспечения их активного и плодотворного участия в общественной жизни, деятельности органов власти различного уровня. С каждым годом представители таких групп населения все больше включены в различные сферы общественной, социально-экономической жизни Ингушетии», — подчеркнул Глава.

Он заверил, что власти региона и в дальнейшем будут делать возможное, чтобы государственные институты республики были гарантами безусловной защиты прав, свобод и достоинства таких людей.

«Индикатором, главным показателем морального и интеллектуального здоровья нашего общества является отношение к инвалидам. Жители Ингушетии во все времена отличались готовностью, словом и делом, прийти на помощь всем, кто оказался в беде, нуждается в помощи. И так будет всегда», — считает Калиматов.

«Сегодня в зоне их особого внимания смелые и мужественные военнослужащие из Ингушетии, которые получили ранения и увечья в ходе специальной военной операции на Украине. Они снабжаются всем необходимым, для скорейшего выздоровления и в дальнейшем им будет оказываться всесторонняя, постоянная поддержка и содействие», — добавил руководитель субъекта.

Он выразил всем жителям Ингушетии и каждого региона России с ограниченными физическими возможностями, свое огромное уважение, пожелав «всегда оставаться примером моральной, нравственной и физической стойкости».

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 года.