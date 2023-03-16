Лжесотрудники банка лишили жителя Ингушетии 245 тыс. руб.
Житель города Назрани потерял 245 тыс. рублей, поверив дистанционным мошенникам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Мужчине позвонили неустановленные лица, представившиеся работниками банка. Под предлогом защиты его персональных данных, завладели деньгами и перестали выходить на связь, после чего он обратился к правоохранителям.
В действиях лживых сотрудников кредитного учреждения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.