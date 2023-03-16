Мошенничество

Лжесотрудники банка лишили жителя Ингушетии 245 тыс. руб.

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Житель города Назрани потерял 245 тыс. рублей, поверив дистанционным мошенникам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Мужчине позвонили неустановленные лица, представившиеся работниками банка. Под предлогом защиты его персональных данных, завладели деньгами и перестали выходить на связь, после чего он обратился к правоохранителям.

В действиях лживых сотрудников кредитного учреждения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.

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