Лжесотрудники банка лишили жителя Ингушетии 245 тыс. руб.

Мужчине позвонили неустановленные лица, представившиеся работниками банка. Под предлогом защиты его персональных данных, завладели деньгами и перестали выходить на связь, после чего он обратился к правоохранителям.

В действиях лживых сотрудников кредитного учреждения усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.