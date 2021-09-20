Выборы

Мадина Богатырёва: «От выбора, который мы сделали, зависит достижение многих целей, стоящих сегодня пред нашей республикой»

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Мадина Богатырёва

Руководитель юнармейцев Ингушетии Мадина Богатырёва считает, что прошедшие выборы принесут благо и процветание нашей большой и малой родине.

«Я проголосовала в 18-ой школе Малгобека. Явка на этом избирательном участке была высокой. Организаторы выборов, по моему мнению, очень постарались, чтобы люди исполнили свой гражданский долг. От депутатов жду работы по формированию нормативно-правовой основы по работе с общественными патриотическими организациями», — отметила Богатырёва.

По словам общественницы, Юнармия позволяет увидеть и понять то главное, что действительно важно в юном возрасте: любовь к Родине, любовь к своей семье, творческая самореализация, добровольчество, осознанный выбор профессии. Юнармия напоминает детям о подвигах наших предков, чтобы они ни в коем случае их не забывали.

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