Мадина Богатырёва: «От выбора, который мы сделали, зависит достижение многих целей, стоящих сегодня пред нашей республикой»

«Я проголосовала в 18-ой школе Малгобека. Явка на этом избирательном участке была высокой. Организаторы выборов, по моему мнению, очень постарались, чтобы люди исполнили свой гражданский долг. От депутатов жду работы по формированию нормативно-правовой основы по работе с общественными патриотическими организациями», — отметила Богатырёва.

По словам общественницы, Юнармия позволяет увидеть и понять то главное, что действительно важно в юном возрасте: любовь к Родине, любовь к своей семье, творческая самореализация, добровольчество, осознанный выбор профессии. Юнармия напоминает детям о подвигах наших предков, чтобы они ни в коем случае их не забывали.