Мадина Даурбекова успешно выступила на этапе кубка России по классическим шахматам

Республику на данном турнире представила воспитанница спортивной школы «Ади Ахмад». В соревнованиях приняли участие 14 шахматисток из 10 регионов Юга России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, дочь многократного призера республиканских и зональных состязаний по шахматам Мурада Даурбекова заняла третье место.