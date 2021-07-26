Мадина Даурбекова успешно выступила на этапе кубка России по классическим шахматам
Представительница Ингушетии Мадина Даурбекова успешно выступила на этапе кубка России по классическим шахматам среди девушек в городе Новороссийске Краснодарского края.
Республику на данном турнире представила воспитанница спортивной школы «Ади Ахмад». В соревнованиях приняли участие 14 шахматисток из 10 регионов Юга России.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, дочь многократного призера республиканских и зональных состязаний по шахматам Мурада Даурбекова заняла третье место.