Мадина Мартазанова подарила музею изобразительных искусств Ингушетии ковер ручной работы
Мастер по изготовлению петлевых ковров Мадина Мартазанова подарила Государственному музею изобразительных искусств свое творение, сообщила пресс-служба учреждения.
На проходящей в настоящее время в музее выставке «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» Мадина представила несколько серий из своих собраний, в том числе и петлевой ковер ручной работы из серии «Национальный орнамент», который она передала в дар учреждению. Теперь этот эксклюзивный ковер украсит тематические выставочные проекты музея.
«Коллектив Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии благодарит Мадину Мартазанову за столь ценный вклад в пополнение музейных фондов», — сказано в релизе.