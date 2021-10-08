Мадина Мартазанова подарила музею изобразительных искусств Ингушетии ковер ручной работы

На проходящей в настоящее время в музее выставке «Семья Мартазановых. Жизнь в искусстве» Мадина представила несколько серий из своих собраний, в том числе и петлевой ковер ручной работы из серии «Национальный орнамент», который она передала в дар учреждению. Теперь этот эксклюзивный ковер украсит тематические выставочные проекты музея.

«Коллектив Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии благодарит Мадину Мартазанову за столь ценный вклад в пополнение музейных фондов», — сказано в релизе.