Магазины, дома, подвалы подтоплены в результате ливней в Ингушетии

«В результате ливневых дождей в городе произошло отключение электроснабжения, наблюдается затопление дворовых территорий и подвальных помещений частных домовладений», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, подъем уровня реки в пределах нормы. Отдел гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации и экстренные службы муниципалитета работают в режиме повышенной готовности из-за сложной обстановки в связи обильными осадками.

Как сообщили в республиканском МЧС, в результате ливней подтоплены улицы, торговые объекты, наиболее сложный участок в городе Сунжа — окраина ул. Энгельса, куда стекается дождевая с холмов.

«Поступили вызовы по 12 адресам, три спасатели отработали. Было сообщение о том, что дети остаются в подтопленном доме, сотрудники подъезжали к месту на Ниве, вода проникла даже салон автомобиля. Жителям оказывается помощь. Информация о том, что река Сунжа вышла из берегов не подтвердилась, обследование показало, что это дождевая вода стекает с холмов на ул. Энгельса в Сунжу. Вся эта территория на окраине упомянутой улицы заполнена, образовался пруд. Уровень воды в некоторых дворах превышает 70 см», — сказал «Ингушетии» представитель ведомства.

По его данным, в связи с большим объемом работы в Сунжу вызваны спасатели из Карабулака, объявлен общий сбор, о ситуации оповещена мэрия города Сунжа, на месте находится замглавы муниципалитета Халид Беков.