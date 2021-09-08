Тхэквондо

Магомед Льянов выступит на чемпионате России по тхэквондо

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Боец из Ингушетии Магомед Льянов примет участие в чемпионате России по тхэквондо, который пройдет в подмосковном Одинцове с 9 по 15 сентября нынешнего года. Как стало известно газете «Ингушетия», получить заветную путевку спортсмену позволила недавняя победа в чемпионате Центрального федерального округа.

Напомним, что чемпионат ЦФО по тхэквондо среди мужчин и женщин 2004 года рождения и старше проходил в Московской области 28-29 августа. В борьбе за высшую награду соревнований Магомед Льянов, выступавший в категории до 54 кг, обошел всех своих соперников, а в финале справился с ближайшим конкурентом Арамом Мурадяном.

Всего же в рамках турнира было разыграно 11 комплектов наград — 5 у мужчин и 6 у женщин.

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