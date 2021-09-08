Магомед Льянов выступит на чемпионате России по тхэквондо

Напомним, что чемпионат ЦФО по тхэквондо среди мужчин и женщин 2004 года рождения и старше проходил в Московской области 28-29 августа. В борьбе за высшую награду соревнований Магомед Льянов, выступавший в категории до 54 кг, обошел всех своих соперников, а в финале справился с ближайшим конкурентом Арамом Мурадяном.

Всего же в рамках турнира было разыграно 11 комплектов наград — 5 у мужчин и 6 у женщин.