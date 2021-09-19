Выборы

Магомед Мальсагов: «Сегодня у нас есть право, а значит и долг выбрать того, кто потом сможет отстаивать наши права и наши интересы»

0

Сегодня третий день выборов депутатов в Государственную дому и в Народный Парламент Республики Ингушетия проходит активно на избирательном участке № 205 в городе Карабулаке Сунженского района.

Все, кто по разным причинам не успел отдать свой голос за выбранного им депутата в первые два дня, спешат это сделать сегодня. Один из них Магомед Мальсагов, сотрудник Росгвардии. Он, как никто другой понимает, что закон и права — это основа государственной власти.

— А в правовом государстве, — говорит Магомед, — у каждого есть право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, права на свободу слова и мысли. В том числе право отдать свой голос — за это право в прошлые века человечество боролось долгие годы. И сегодня у нас есть это право, а значит, наш долг выбрать того, кто потом сможет отстаивать наши права и наши интересы.

Я призываю всех молодых принять участие в выборах. Это наше будущее, наше конституционное право. При этом следует руководствоваться реальными результатами работы всех кандидатов, их умением грамотно показать свою программу, их умением поддерживать связь с населением и реагировать на их проблемы. Мне кажется самое важное — это умение поддерживать обратную связь со своими избирателями. Это тяжёлый труд и люди должны видеть результаты деятельности депутата, чтобы сегодня без сомнения отдать голос за него. Я свой выбор сделал.

Напомним, что в России 17 сентября начались выборы, которые продлятся до 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Республике Ингушетия проходят выборы и в Народное собрание VII созыва.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Избирательный участок № 801 в сельском поселении Троицкое посетила свадебная процессия
Министр здравоохранения Ингушетии Рукият Торшхоева проголосовала в Назрани
110 из 127 избирателей заброшенного ингушского села Даттых проголосовали на выборах
Помощник-советник Главы Ингушетии Тамара Мальсагова приняла участие в выборах
В сельском поселении Инарки выборный процесс сопровождается народной музыкой
В 14 регионах России были признаны недействительными около 7,5 тыс. бюллетеней
В сельском поселении Долаково организована ярмарка «Дары Кавказа» возле избирательного участка
В Ингушетии за сутки умерли два человека, 57 новых случаев Covid-19
Более 63% избирателей проголосовало в Ингушетии на 12 часов дня в основной день выборов
Второй день выборов в столице Ингушетии прошёл без серьезных нарушений
В Карабулаке подвели итоги второго дня голосования

Главное

Яндекс.Метрика

 