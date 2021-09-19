Магомед Мальсагов: «Сегодня у нас есть право, а значит и долг выбрать того, кто потом сможет отстаивать наши права и наши интересы»

Все, кто по разным причинам не успел отдать свой голос за выбранного им депутата в первые два дня, спешат это сделать сегодня. Один из них Магомед Мальсагов, сотрудник Росгвардии. Он, как никто другой понимает, что закон и права — это основа государственной власти.

— А в правовом государстве, — говорит Магомед, — у каждого есть право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, права на свободу слова и мысли. В том числе право отдать свой голос — за это право в прошлые века человечество боролось долгие годы. И сегодня у нас есть это право, а значит, наш долг выбрать того, кто потом сможет отстаивать наши права и наши интересы.

Я призываю всех молодых принять участие в выборах. Это наше будущее, наше конституционное право. При этом следует руководствоваться реальными результатами работы всех кандидатов, их умением грамотно показать свою программу, их умением поддерживать связь с населением и реагировать на их проблемы. Мне кажется самое важное — это умение поддерживать обратную связь со своими избирателями. Это тяжёлый труд и люди должны видеть результаты деятельности депутата, чтобы сегодня без сомнения отдать голос за него. Я свой выбор сделал.

Напомним, что в России 17 сентября начались выборы, которые продлятся до 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Республике Ингушетия проходят выборы и в Народное собрание VII созыва.