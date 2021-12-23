Магомед Муружев: «Очень надеюсь, что планы властей страны по поддержке «глубинки» осуществятся»

«Я, как и многие мои соотечественники, конечно, не мог не заметить изменений в риторике главы государства, касательно обеспечения безопасности нашей страны. Президент России дал понять нашим т. н. западным партнерам, что мы, отныне не станем слушать наглую и беззастенчивую ложь, которой они нас пичкают десятилетиями, прикрывая свое желание развалить Россию изнутри, что наша страна готова защищать свои интересы и дать решительный отпор любым вооруженным поползновениям», — сказал Муружев.

«Естественно, я с интересом послушал и о планах по поддержке малоимущих слоев населения, готовности индексировать пенсии, памятуя о серьезной инфляции, что власти страны, наконец то обратят внимание на «глубинку», а не только мегаполисы, запущенную инфраструктуру сел и деревень. Очень хочется надеяться, что эти планы осуществятся», — добавил он.