Магомед Мусаев назначен директором спорткомплекса «Роснефть» в Малгобеке

Новый спортивный объект построен во втором микрорайоне города за счет средств ПАО «Роснефть». В трехэтажном здании созданы все условия для занятий мини-футболом, плаванием, борьбой, боксом, смешанными единоборствами.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, Магомед Мусаев уверен, что новый комплекс станет одной из главных спортивных площадок города Малгобека. По его словам, в настоящее время на базе новой площадки появились условия для организации межрегиональных турниров с привлечением спортсменов из соседних субъектов.

Напомним, Магомед Мусаев является заслуженным мастером спорта по вольной борьбе, чемпионом Азии, трехкратным вице-чемпионом континента, победителем многих международных турниров.