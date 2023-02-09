Магомед Мусаев назначен директором спорткомплекса «Роснефть» в Малгобеке

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Вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мусаев назначен директором спортивного комплекса «Роснефть» имени Гатагажева М. М-Г. в Малгобеке.

Новый спортивный объект построен во втором микрорайоне города за счет средств ПАО «Роснефть». В трехэтажном здании созданы все условия для занятий мини-футболом, плаванием, борьбой, боксом, смешанными единоборствами.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, Магомед Мусаев уверен, что новый комплекс станет одной из главных спортивных площадок города Малгобека. По его словам, в настоящее время на базе новой площадки появились условия для организации межрегиональных турниров с привлечением спортсменов из соседних субъектов.

Напомним, Магомед Мусаев является заслуженным мастером спорта по вольной борьбе, чемпионом Азии, трехкратным вице-чемпионом континента, победителем многих международных турниров.

 

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