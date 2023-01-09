Футбол

Магомед Оздоев в составе «Фатих Карагюмрюк» отличился очередным голом

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Ингушский футболист Магомед Оздоев в составе «Фатих Карагюмрюк» в матче 18-го тура турецкой Суперлиги с ФК «Коньяспор» отличился голом и голевой передачей.

По информации портала ingfootball, встреча прошла в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка и завершилась со счетом 3:3.

Отмечается, что ингушский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев начал матч в стартовом составе своей команды и провел на поле всю игру. Именно Магомед стал автором первого гола в игре — на 7-й минуте хавбек точным ударом перед линией штрафной поразил ворота соперника. Для него это второй гол за «Фатих» в сезоне. Помимо забитого мяча, Магомед записал на свой счет и голевой пас. На 88-й минуте, при счете 2:2, Магомед принял мяч на углу штрафной и в борьбе с соперником отдал снаряд в центр штрафной, где уже Керим Фрай забил точным ударом в цель.

«Фатих» после ничьей продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице. «Коньяспор» идет на 7-й позиции в таблице. В следующем туре 15 января «Фатих» сыграет на выезде против ФК «Касымпаша».

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