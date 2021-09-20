Магомед Сагов: «Хочется верить, что вновь избранные депутаты проникнутся чаяниями народа»
Музей — это сакральное пространство культуры, храм искусства, науки, истории. Посещение музея, помимо получения информации в рамках реализации его образовательной функции, также предполагает определенное переживание, аффективное отношение к увиденному. Главным «храмом памяти» народа в нашей республике является музей краеведения имени Тугана Мальсагова — ветерана ВОВ, неутомимого общественного деятеля и бессребреника, который по крупицам собирал экспонаты для своего детища. Его давно нет среди нас, и сегодня музей возглавляет его внук — Магомед Сагов.
— Выборы прошли и в здании нашего музея, где расположился УИК № 618 и было зарегистрировано более 2 тысяч избирателей, — рассказывает Сагов газете «Ингушетия». — Что я могу сказать? Приятно, что активность наших граждан не подвела, что люди не стали надеяться на авось, сидеть дома, думая, что их голоса ничего не значат. Значат, очень многое значат!
Сегодня мы живем в судьбоносное время для нашего государства, республики, которую мы возродили с неимоверным трудом. Нам пора научиться мыслить по-государственному, понимать, что никто со стороны не придет и не решит наших местных проблем, которых накопилось много.
Хочется верить, что депутаты Народного собрания и Госдумы России, которые получат поддержку народа, проникнутся его чаяниями и надеждами, выполнят все свои предвыборные обещания.