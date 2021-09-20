Магомед Сагов: «Хочется верить, что вновь избранные депутаты проникнутся чаяниями народа»

— Выборы прошли и в здании нашего музея, где расположился УИК № 618 и было зарегистрировано более 2 тысяч избирателей, — рассказывает Сагов газете «Ингушетия». — Что я могу сказать? Приятно, что активность наших граждан не подвела, что люди не стали надеяться на авось, сидеть дома, думая, что их голоса ничего не значат. Значат, очень многое значат!

Сегодня мы живем в судьбоносное время для нашего государства, республики, которую мы возродили с неимоверным трудом. Нам пора научиться мыслить по-государственному, понимать, что никто со стороны не придет и не решит наших местных проблем, которых накопилось много.

Хочется верить, что депутаты Народного собрания и Госдумы России, которые получат поддержку народа, проникнутся его чаяниями и надеждами, выполнят все свои предвыборные обещания.