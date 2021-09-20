Магомед Зурабов: «Выборы определят стратегию развития»

«Наши люди понимают, что от их выбора многое зависит, эти слова иллюстрирует высокая явка на прошедшем голосовании в селе. Она составила почти девяносто процентов. Мы, со своей стороны, создали все условия для осуществления волеизъявления граждан. В каждом из четырёх избирательных участков в Кантышево было организовано горячее питание: поставили котлы для варки мяса, установили палатки, столы. В последнее воскресенье участки посетили два свадебных кортежа, молодожёнам вручили по телевизору. Школьники во время выборов организовали свои ярмарки», — поделился Магомед Зурабов.

По его мнению, депутаты должны соблюсти интересы простых жителей, своих избирателей. Доверие граждан надо оправдать. Проблем много, но их можно решить общими усилиями, заключил глава села.