Магомет Дзейтов покинул пост главы Сунженского района Ингушетии

«Поводом для 48-го внеочередного заседания райсовета стало заявление главы Сунженского муниципального района Магомета Дзейтова о сложении полномочий в связи с его выходом в отставку по собственному желанию», — сказал собеседник издания.

По его словам, депутаты приняли заявление единогласно. На должность временно исполняющего обязанности руководителя муниципалитета назначен Осман Евлоев, работавший заместителем главы района.

Члены совета поблагодарили Дзейтова за плодотворную работу на посту руководителя муниципального образования, отметив, что под его руководством успешно был решен целый ряд актуальных вопросов социально-экономического развития территории, направленных на повышение качества жизни граждан.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», несколько дней назад все 14 депутатов, присутствовавших на 47-м заседании райсовета, проголосовали против ухода Дзейтова с поста главы Сунженского района. Они посчитали это решение преждевременным, учитывая, что до конца срока полномочий осталось 10 месяцев, в 2023 году состоятся выборы в органы местного самоуправления.

Напомним, в конце октября 2019 года путем голосования на должность главы администрации Сунженского района переизбран Магомет Дзейтов, руководивший муниципалитетом с конца сентября 2018 года. Его кандидатуру райсовет поддержал единогласно.

До избрания на пост руководителя района он занимал должность главы Сунженского лесопожарного центра.