Магомет Тумгоев избран секретарем Ингушского регионального отделения «Единой России»
Делегаты V этапа XXXIII конференции партии «Единая Россия» путем тайного голосования избрали спикера парламента республики Магомета Тумгоева секретарем регионального отделения партии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Народного собрания.
В своем выступлении новоизбранный Секретарь РО Магомет Тумгоев поблагодарил участников конференции за оказанное доверие и поддержку.
«По итогам голосования считаю, что возглавить региональное отделение ведущей политической силы страны — большая честь и ответственность. Спасибо делегатам за оказанное доверие и поддержку. Сейчас нужно сделать основной акцент на реализацию тех предложений, которые вошли в Народную программу «Единой России». Мы должны оправдать надежды наших жителей. Надеюсь, на дальнейшую эффективную и плодотворную работу совместно с однопартийцами» — сказал Тумгоев.
Также в рамках конференции обновлен состав регионального политического совета, контрольной комиссии и президиума регионального политсовета.
Отметим, что Тумгоев сменил на посту секретаря Микаила Илезова, руководившего отделением с ноября 2019 года.