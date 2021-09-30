Магомет Тумгоев может возглавить парламент Ингушетии

«В ходе тайного голосования участники конференции поддержали кандидатуру Магомета Тумгоева на пост председателя республиканского парламента от «Единой России», — сказал собеседник издания.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе республиканского Заксобрания, в пятницу в 15:00 состоится первое заседание депутатов Народного собрания региона, где изберут спикера, руководителей комитетов, аппарата парламента.

Магомету Тумгоеву 64 года. Он выпускник Горского сельхозинститута, российской академии госслужбы при Президенте РФ.

В сентябре 2001 года ему присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Ингушетия», имеет орден «За заслуги». В 1992-93 годах возглавлял Назрановский райисполком, администрацию Назрановского района, в 1994 — 2003 гг.- депутат парламента первого и второго созывов. Он — профессор кафедры «Финансы и кредит» Ингушского госуниверситета, в 2002 —​ 2003 гг. занимал пост​ замспикера Народного Собрания, в 2003 —​ 2010 гг. — зампредседателя республиканского правительства. В 2014 г. Тумгоев возглавил алюминиевый завод.

С 2018 — депутат Народного Собрания республики, ранее возглавлял фракцию «ЕР» в Заксобрании.

«Единая Россия» победила на выборах в ингушский парламент с результатом более 82% голосов. По итогам выборов 27 мандатов в региональном парламенте у «Единой России», три места у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», остальные два мандата у ЛДПР.