Махинации с социальными выплатами на более 2 млрд руб. выявлены в Ингушетии

«Управлением ФСБ России по Ингушетии совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество) осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с незаконным оформлением соцвыплат гражданам», — сказал представитель спецслужбы.

Он отметил, что в результате коррупционной деятельности были ущемлены права лиц из числа льготной категории, а государству причинён материальный ущерб, который, по предварительным оценкам специалистов, составил свыше 2 млрд рублей.