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Махинации с соцвыплатами на 2 млрд рублей расследуют в Ингушетии

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Отделение Социального фонда России по Республике Ингушетия. г.Магас

Правоохранительные органы выявили многочисленные факты незаконного оформления социальных выплат на сумму свыше 2 млрд рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по Ингушетии. 

«В результате коррупционной деятельности были ущемлены права лиц из числа льготной категории, а государству причинен материальный ущерб, который, по предварительным оценкам специалистов, составил свыше двух миллиардов рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник, в среду с раннего утра региональное управление ФСБ России совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводит оперативно-разыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований

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