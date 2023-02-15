Махинации с соцвыплатами на 2 млрд рублей расследуют в Ингушетии

«В результате коррупционной деятельности были ущемлены права лиц из числа льготной категории, а государству причинен материальный ущерб, который, по предварительным оценкам специалистов, составил свыше двух миллиардов рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник, в среду с раннего утра региональное управление ФСБ России совместно с МВД России и во взаимодействии с руководством региона проводит оперативно-разыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований