Махмуд-Али Калиматов обсудил с Александром Новаком вопросы социального-экономического развития Ингушетии

Руководитель субъекта рассказал вице-премьеру о реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве: агрокомбината «Сунжа», мукомольного завода, алюминиевого кластера и других предприятий, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Александр Новак отметил опережающие темпы роста числа занятых в Ингушетии. «Успеха мы добились благодаря реализации комплекса мер: запуск простаивающих предприятий, вовлечение жителей региона в развитие малого и среднего бизнеса за счет снижения налоговой ставки с 6% до 2%, увеличение числа самозанятых и много другое», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По итогам встречи вице-премьер поручил Минсельхозу, а также Россельхозбанку и Сбербанку проработать условия предоставления льготных кредитов птицекомплексу «Южный», а Минстрою России рассмотреть вопрос финансирования мероприятий по ликвидации дефицита воды в Малгобекском районе.

«Хочу отметить, что Александр Валентинович постоянно уделяет большое внимание нашим вопросам и принимает самое деятельное участие в их решении. Чувствуем его поддержку, и искренне благодарны за его помощь региону», — подчеркнул Глава Ингушетии.