Власть

Махмуд-Али Калиматов обсудил с Александром Новаком вопросы социального-экономического развития Ингушетии

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на рабочей встрече в Москве обсудил с заместителем председателя правительства России Александром вопросы достижения ключевых показателей социально-экономического развития региона, а также организацию предстоящего празднования 100-летия ингушской государственности в 2024 году.

Руководитель субъекта рассказал вице-премьеру о реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве: агрокомбината «Сунжа», мукомольного завода, алюминиевого кластера и других предприятий, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Александр Новак отметил опережающие темпы роста числа занятых в Ингушетии. «Успеха мы добились благодаря реализации комплекса мер: запуск простаивающих предприятий, вовлечение жителей региона в развитие малого и среднего бизнеса за счет снижения налоговой ставки с 6% до 2%, увеличение числа самозанятых и много другое», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По итогам встречи вице-премьер поручил Минсельхозу, а также Россельхозбанку и Сбербанку проработать условия предоставления льготных кредитов птицекомплексу «Южный», а Минстрою России рассмотреть вопрос финансирования мероприятий по ликвидации дефицита воды в Малгобекском районе.

«Хочу отметить, что Александр Валентинович постоянно уделяет большое внимание нашим вопросам и принимает самое деятельное участие в их решении. Чувствуем его поддержку, и искренне благодарны за его помощь региону», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии наградили победительницу конкурса детского рисунка «Да — миру, нет — террору»
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве мужчины
Пострадавшего при взрыве запала гранаты подростка из Ингушетии перевезли в Москву
До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за вербовку в террористические организации
Глава Ингушетии присвоил почетное звание известному деятелю спорта региона Магомеду Мусаеву
Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» и Mail. ru заключили соглашение
В подготовке к террористической деятельности подозреваются пятеро жителей Ингушетии
В Ингушетии действуют более 15 мер поддержки инвестиционных проектов
С помощью Госуслуг теперь можно проверить подлинность товаров
В столице Ингушетии прошло награждение заведующих детсадами
В Назрани предотвращена попытка самозахвата земли

Главное

Яндекс.Метрика

 