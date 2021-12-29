Махмуд-Али Калиматов около двух часов общался с коллективом газеты «Ингушетия»

Вначале Калиматов проверил условия труда сотрудников газеты, ознакомился с материально-технической базой издания, отметив, что современный офис и взаимодействие сотрудников способствуют творческому процессу.

Сама встреча прошла в неформальной обстановке и длилась около двух часов. Калиматов отметил, что общение это должно было состояться раньше, но, вступив в должность Главы республики, он столкнулся с проблемами, прежде всего, социального характера, и подобный формат встреч приходилось откладывать.

«Нужно было прежде всего решать вопросы людей. Это касается и некачественно построенных объектов, и жилья, и бюджетного долга республики, который ушёл в минус на 11 миллиардов рублей. Сегодня этот долг сократился до 6 миллиардов. Да вы и сами не хуже меня знаете, какие у нас есть проблемы», — сказал Глава.

Он заметил, что журналисты как раз и указывают на упущения власти, но при этом не должно быть просто критики, а необходим анализ, взвешенный подход.

«Газета «Ингушетия», созданная в 1993 году, практически ровесница республики. Издание день за днем отражало наши реалии, особенно в каких сложных условиях происходило становление ингушской государственности. Безусловно, коллектив газеты заслуживает и внимания, и похвалы, особенно сегодня, когда вы, идя в ногу со временем, заявили о себе, в первую очередь, в социальных сетях. В силу занятости, признаюсь, мне не удается читать большие аналитические материалы в газете. Но и в республике, и будучи в командировках я регулярно просматриваю новости и вижу, что вы всесторонне освещаете события, происходящие внутри и вокруг Ингушетии», — отметил Калиматов.

По мнению Главы, ингушское общество сегодня меньше всего нуждается в политиканстве, нужно вернуть доверие людей к власти и больше внимания уделять, в том числе и в СМИ, людям труда.

«Именно тружеников мы должны приводить в пример молодежи. Меньше говорить и больше делать. Как говорится, «слово не воробей, вылетело — не поймаешь», поэтому я стараюсь не обещать того, что не смогу воплотить в жизнь. Всему свое время: и рабочие места будем создавать, открывая новые и реанимируя простаивающие предприятия, и качество жизни людей повышать», — заверил руководитель субъекта.

На встрече поднимались актуальные вопросы экологии, самовольных захватов земельных участков в муниципалитетах, работы чиновников на местах, говорилось о развитии личных подсобных хозяйств.

«Мы не разучились работать на земле. Это хорошо видно сейчас, когда мы стали уделять внимание сельскому хозяйству. Несколько направлений АПК очень хорошо развиваются, в том числе — животноводство. Просто людям нужно внимание, чтобы их не обманывали и стимулировали», — заметил Калиматов.

По его словам, упрекать кого-то легче всего, а найти подход к человеку сложнее. «Я не сторонник жестких оценок, поиска врагов, нам просто нужно всем вместе взяться и сделать все для развития нашей республики. А при созидании роль СМИ неоценима», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Он поздравил коллектив «Ингушетии» с наступающим Новым годом, пожелал творческих успехов и, главное, оставаться на высоте в освещении республиканских событий, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.