Диалог

Махмуд-Али Калиматов ответит на вопросы жителей Ингушетии и других регионов в прямом эфире

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Махмуд-Али Калиматов

28 декабря состоится телевизионная «Прямая линия» с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

«Время подводить итоги 2022 года. Произошло много событий как в нашей стране, так и в республике. К текущим вопросам в социальной сфере, по экономике и дорогам прибавилось много новых задач в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины», — написал ранее в своем Телеграм-канале руководитель субъекта.

По его словам, вопросов для обсуждения накопилось много. «Даже если я не успею ответить во время прямого эфира, каждое сообщение обязательно будет рассмотрено», — заверил Калиматов.

Жители Ингушетии и других регионов, желающие задать вопросы, могут направить их заранее текстовым сообщением или в формате видеообращения в мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также позвонить по телефону в ходе эфира.

Поступающие вопросы будут транслироваться во время программы в виде «бегущей строки».

Трансляцию можно будет посмотреть на НТРК и ГТРК «Ингушетия, а также на сайте ingushetiya.tv (http://ingushetiya.tv/), на личной странице Главы Ингушетии и на аккаунте регионального ЦУР в «ВКонтакте». Начало трансляции в 15 часов.

Прием вопросов: 8 (928) 725 45 25 — номер для текстовых сообщений и видеовопросов в WhatsApp и Telegram.

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