Махмуд-Али Калиматов поздравил учителей с профессиональным праздником

«День учителя — особенный, теплый праздник. В этот день мы вспоминаем наших учителей, которые были рядом с нами, открывали нам прекрасный мир знаний, поддерживали нас, помогали выбрать правильный жизненный путь», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, нелегкий и ответственный труд учителя требует высокого профессионализма, огромных физических и моральных сил, особых душевных качеств, мудрости и терпения. Год за годом, порою десятилетиями учителя и наставники формируют из учеников настоящих патриотов, прививают им любовь к родному краю и стране.

«Наши учителя — настоящие профессионалы. В своей работе они умело сочетают верность традициям российского образования и стремление идти в ногу со временем, внедряют в процесс обучения инновационные разработки и творческий подход. Талант и мастерство позволяют им решать одну из главных задач педагога — вырастить образованную и духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу Ингушетии», — считает руководитель субъекта.

«Дорогие учителя, воспитатели, ветераны педагогического труда! Ваш труд, учительский опыт и наследие дают сегодня Ингушетии плоды высоких знаний. Вместе с родителями вы учите детей творить хорошие дела, применять знания с пользой, достигать поставленных целей. И очень важно, что вы учите детей на каждом новом этапе жизни овладевать новыми навыками, умениями, профессиями. Примите слова искренней благодарности за ваш многогранный труд и верность избранному делу, за терпение и доброту, внимание и душевную теплоту. Уверен, что своими успехами и достижениями вы будете и впредь вносить достойный вклад в будущее Республики Ингушетия», — подчеркнул Глава республики.

Он пожелал учителям крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых профессиональных достижений.

«Пусть дело, которому вы отдаете свои силы, опыт и знания приносит вам радость и новые свершения. Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям», — добавил Калиматов.