Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей Ингушетии с Днем знаний

По его словам, 1 сентября — торжественный и волнующий праздник, с которым связаны незабываемые чувства, светлые воспоминания о школьной и студенческой поре, о замечательных педагогах, друзьях-одноклассниках и однокурсниках.

«В этот знаменательный день открываются двери всех учебных заведений для школьников и студентов нашей республики. В первую очередь хочется сказать теплые слова нашим первоклассникам, которые впервые переступят порог школы и познакомятся с первым учителем. Для них прозвенит первый школьный звонок и откроется дорога в увлекательный мир знаний, в котором им предстоит осваивать новое и интересное, проявлять свои таланты и способности, учиться овладевать науками», — отметил Калиматов в своем обращении.

Он также поздравил первокурсников, успешно выдержавших ЕГЭ, вступительные испытания и ставших членами больших дружных студенческих коллективов, а также всех, кто продолжит свой учебный процесс.

«К системе образования с каждым годом предъявляются повышенные требования. Ведь образование — основа, на которой мы строим наше будущее. Это важный процесс, во время которого человек получает знания, учится взаимодействовать, приобщается к культуре и перенимает ценности общества, воспитывает в себе такие личностные качества, как самодисциплина, целеустремленность, толерантность, коммуникабельность, тяга к новым источникам информации и многое другое. А ведущая роль в этом процессе, несомненно, принадлежит педагогам — людям особой и в высшей степени востребованной профессии», — считает руководитель субъекта.

«Сегодня мы с надеждой смотрим на ваших учеников и студентов, которые год от года радуют своими успехами. Выражаю вам особую признательность за беззаветную преданность профессии, педагогический талант и любовь к детям», — подчеркнул Калиматов.

«Дорогие ребята, уверен, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных результатов, стать грамотными и образованными людьми, достойными гражданами своего Отечества. В этот праздничный день желаю всем работникам сферы образования и родителям крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всем. А нашим учащимся — отличной учебы и больших достижений. Пусть новый учебный год будет для всех успешным, принесет радость новых открытий, творческого поиска и терпения», — добавил Глава Ингушетии.