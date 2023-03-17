Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей региона с 253-летием единения Ингушетии с Россией

«Ингушский народ плечом к плечу с другими народами нашей многонациональной страны достойно прошел ключевые этапы становления и укрепления современной России, вписав немало славных строк в многовековую историю родного государства», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Единение явилось прочным фундаментом, на котором в последующем была сформирована ингушская государственность. Связав свою судьбу с Россией, ингушский народ получил возможность для дальнейшего всестороннего развития, приобщения к русской и мировой культуре, не теряя при этом своей самобытности, считает Глава республики.

«Я убежден, что благодаря мудрости народа, его трудолюбию и целеустремленности, мы будем и впредь вносить достойный вклад в развитие региона и страны, сделаем все, чтобы Ингушетия была процветающим краем, центром притяжения для всех россиян», — подчеркнул руководитель региона, пожелав всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, а республике — мира и процветания.

Напомним, 17-19 марта 1770 года вблизи селения Ангушт Пригородного района (ныне — Тарское), на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»), представители ингушского народа принесли присягу на верность России.

12 июля того же года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел российского государства.